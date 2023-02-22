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    «Здесь все решено». Клопп – о матчах с «Реалом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:5).

    «Думаю, Карло Анчелотти считает, что здесь все решено. Честно, я тоже так думаю в данный момент. Но за три недели [до ответного матча] все может измениться. Мы поедем туда, чтобы победить. Это все, что я могу сказать», – прокомментировал Клопп.

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2023 07:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100741

      zigbert 22 февраля, 13:55

      Произойти может только чудо. Оборона Ливерпуля сейчас не является эталоном надежности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      biber ru 22 февраля, 10:45

      Клопп хлопп.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 09:29

      Фантастика случается, но в данном случае это смертный приговор

      0
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      Рейтинг: +846

      sined1951 22 февраля, 08:59

      Навряд ли победите. Это Реал, а не ПСЖ.

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      Рейтинг: +117

      SunnyDay 22 февраля, 08:38

      Вот будет МЕГАКАМБЭК

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