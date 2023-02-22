«Здесь все решено». Клопп – о матчах с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:5).

«Думаю, Карло Анчелотти считает, что здесь все решено. Честно, я тоже так думаю в данный момент. Но за три недели [до ответного матча] все может измениться. Мы поедем туда, чтобы победить. Это все, что я могу сказать», – прокомментировал Клопп.

«Ливерпуль» вел 2:0.

У «Реала» дубли оформили Винисиус и Карим Бензема.

Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.

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