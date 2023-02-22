«Реал» разгромил «Ливерпуль» (5:2) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб уступал со счетом 0:2 к 21-й минуте, после чего забил пять безответных мячей. В составе «Реала» дубль оформили Карим Бензема и Винисиус.

«Ливерпуль» впервые в истории пропустил пять мячей на «Энфилде» в еврокубках.

Ответный матч пройдет 15 марта в Мадриде.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 2:5 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нуньес, 4; 2:0 – Салах, 14; 2:1 – Винисиус, 21; 2:2 – Винисиус, 36; 2:3 – Милитао, 47; 2:4 – Бензема, 55; 2:5 – Бензема, 67.

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