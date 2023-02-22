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    ⚡️Лига чемпионов. «Реал» уничтожил «Ливерпуль» (5:2) на «Энфилде», у Бензема и Винисиуса дубли

    «Реал» разгромил «Ливерпуль» (5:2) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Мадридский клуб уступал со счетом 0:2 к 21-й минуте, после чего забил пять безответных мячей. В составе «Реала» дубль оформили Карим Бензема и Винисиус.

    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил пять мячей на «Энфилде» в еврокубках.

    Ответный матч пройдет 15 марта в Мадриде.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 2:5 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Нуньес, 4; 2:0 – Салах, 14; 2:1 – Винисиус, 21; 2:2 – Винисиус, 36; 2:3 – Милитао, 47; 2:4 – Бензема, 55; 2:5 – Бензема, 67.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1148

      Fialet 1 час назад

      Кстати ещё не всё ясно. В ответной игре букмекеры могут заказать любой результат. В последние годы такое периодически бывает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12312

      DeStar > Fialet 36 минут назад

      сильно сомневаюсь что это так работает)))
      я понимаю что люди везде ищут заговоры, но даже это слишком))
      Я верю и знаю что бывают договорняки, но думаю 99% из них происходят в низших лигах , а также непонятных чемпах
      коэфы одинаковые, и нет смысла "трудится" над подкупом миллионеров и звезд за коэф 5
      когда можно за "хлеб и воду" купить доворняк в условной серии Б с коэфом 5.

      0
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      Рейтинг: +8780

      vladik12 1 час назад

      Как говорил Бубнов, это войдет в аналоги мирового футбола.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2219

      Maxi_7 1 час назад

      Мда... ну это было деклассирование, конечно... особенно в конце, когда Реал так элегантно и легко играл в пас под "оле" болельщиков уже минуты с 70й... да и вообще культура пасса у испанцев, конечно, просто не сравнима с англо-саксами - насколько пластично, тонко и мягко южане работают с мячом, просто любо-дорого смотреть, просто эстетическое удовольствие, англичане по сравнению с ними просто дуболомы-дровосеки.
      Ну а вообще, ничего удивительного - Ливерпуль излюбленный клиент Реала уже который год они не могут обыграть Мадрид ни на какой стадии ЛЧ, что с Роналду, что без него...
      Не ожидал, что будет настолько результативный матч... думал будет либо ничья, либо минимальная победа красных 2-1, так как вроде бы они начали набирать форму, но..

      3
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      Рейтинг: +2219

      Maxi_7 > Maxi_7 1 час назад

      ...Реал снова показал кто тут батя в ЛЧ! С Победой всех сливочных!

      3
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      Рейтинг: +1148

      Fialet 1 час назад

      Смачно клопа раздавили. Всмятку.

      2
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      Рейтинг: +389

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Что за игра!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12312

      DeStar 1 час назад

      нет слов) не ожидал
      думал либо ничья, либо мин победа ливерпуля
      так как реал не в форме, ливерпуль тоже. но у реала именно проблемы с голами и реализацией))
      оказалось жесть)
      реал продолжает прошлый сезон в лч - камбеки и разрывы!

      3
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