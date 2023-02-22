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⚡️Лига чемпионов. «Реал» уничтожил «Ливерпуль» (5:2) на «Энфилде», у Бензема и Винисиуса дубли

22 февраля 2023, 00:54
20

«Реал» разгромил «Ливерпуль» (5:2) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридский клуб уступал со счетом 0:2 к 21-й минуте, после чего забил пять безответных мячей. В составе «Реала» дубль оформили Карим Бензема и Винисиус.

«Ливерпуль» впервые в истории пропустил пять мячей на «Энфилде» в еврокубках.

Ответный матч пройдет 15 марта в Мадриде.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания) – 2:5 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нуньес, 4; 2:0 – Салах, 14; 2:1 – Винисиус, 21; 2:2 – Винисиус, 36; 2:3 – Милитао, 47; 2:4 – Бензема, 55; 2:5 – Бензема, 67.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Реал Ливерпуль
Комментарии (20)
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DeStar
1677016608
нет слов) не ожидал думал либо ничья, либо мин победа ливерпуля так как реал не в форме, ливерпуль тоже. но у реала именно проблемы с голами и реализацией)) оказалось жесть) реал продолжает прошлый сезон в лч - камбеки и разрывы!
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Кирилл Михайлов
1677016698
Что за игра!
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Fialet
1677016865
Смачно клопа раздавили. Всмятку.
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Maxi_7
1677017221
Мда... ну это было деклассирование, конечно... особенно в конце, когда Реал так элегантно и легко играл в пас под "оле" болельщиков уже минуты с 70й... да и вообще культура пасса у испанцев, конечно, просто не сравнима с англо-саксами - насколько пластично, тонко и мягко южане работают с мячом, просто любо-дорого смотреть, просто эстетическое удовольствие, англичане по сравнению с ними просто дуболомы-дровосеки. Ну а вообще, ничего удивительного - Ливерпуль излюбленный клиент Реала уже который год они не могут обыграть Мадрид ни на какой стадии ЛЧ, что с Роналду, что без него... Не ожидал, что будет настолько результативный матч... думал будет либо ничья, либо минимальная победа красных 2-1, так как вроде бы они начали набирать форму, но..
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vladik12
1677017547
Как говорил Бубнов, это войдет в аналоги мирового футбола.
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portero
1677040340
Вот вам и Бензема в составе.... Дешам просрал без него ЧМ. Фартовый он мужик!!!
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ScarlettOgusania
1677041972
Клоппа с ливером Реал размазал на Энфилде с историческим разгромом, Бензема впечатлил своей игрой, жаль, что Дешам не взял его в Катар
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Вомбат
1677048764
Накануне вышел очень хороший разбор кризиса в Ливерпуле на Спортсе. Любой прочитавший, понял бы, что шансов у Ливерпуля нет. А шанс был в лице дыры на левом фланге обороны. Дыру эту звали Алаба. Точно такой же косорез, как Менди, из-за которого Реал проиграл Суперкубок Барселоне. Но Реалу как обычно повезло. Алаба сломался и вышел третий защитник Начо, который намного сильнее первых двух. Почему Анчелотти больше доверяет Менди и Алабе на этой позиции я не понимаю. Зато я понимаю, почему Клопп больше доверяет Ван Дейку, чем Матипу и Салаху, чем Жоте, хотя оба записных лавочника прямо сейчас намного сильнее. По той же причине почему в основе бегают Хендерсон и Рафинья с Милнером, которым давно пора на покой. За былые заслуги. Только 2:5 на Эн
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JTherry
1677050423
а ведь при счете 0:2 показалось, что хоть в этот раз Ливеру повезет, но Реал был против проигрывать своему "любимому блюду" да же на Энфилде... "ты никогда не будешь одинок" - видимо, о постоянстве поражений от Реала...)) Реал - это команда-мечта..!!!
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zigbert
1677063029
Вот уже который раз Реал умеет убаюкивать своих соперников. Вроде бы все было на стороне Ливерпуля, который повел в счете 2:0. Все изменилось с первым голом Винисиуса. Реал начал использовать много ходовые комбинации, которые ставили в тупик оборону Ливерпуля. И Ливерпуль откровенно растерялся. Вот уж действительно Реал это команда "хамелеон" в высшей степени.
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