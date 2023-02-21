«Можете поставить точку». Отец Захаряна рассказал, перейдет ли Арсен в «Галатасарай»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о переходе его сына в «Галатасарай».

«Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — сказал Захарян.

В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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