«Можете поставить точку». Отец Захаряна рассказал, перейдет ли Арсен в «Галатасарай»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о переходе его сына в «Галатасарай».
«Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — сказал Захарян.
- В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»