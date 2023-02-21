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    «Можете поставить точку». Отец Захаряна рассказал, перейдет ли Арсен в «Галатасарай»

    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о переходе его сына в «Галатасарай».

    «Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — сказал Захарян.

    • В этом сезоне Захарян забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2075

      alefreddy 37 минут назад

      а фейк с Челси такой же даже более романтический

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      Рейтинг: +5317

      neim > alefreddy 6 минут назад

      А вот с Челси это как раз не фейк, как это можно не понимать ?

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