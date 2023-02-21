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    Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» принял извинения «Базеля» и рассказал, что напишет клубу в ответном письме

    Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артем Овсянников прокомментировал извинения «Базеля» после нападения фанатов швейцарского клуба на россиянина.

    «Я принимаю извинения «Базеля». Считаю, что они действовали максимально корректно.

    Планирую направить им официальное письмо, где попрошу о том, чтобы они предприняли меры, как можно лучше организовать продажу билетов. Потому что в тот момент, когда я покупал билет, я не получил ни одного предупреждения о том, что это фан-сектор и что на стадионе снимать нельзя.

    Это недопустимо. Для безопасности посещения этого стадиона в будущем с этим нужно разобраться», — сказал Овсянников.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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