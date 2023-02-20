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    «Базель» извинился перед сыном пресс-атташе тульского «Арсенала», которого избили фанаты

    «Базель» отправил письмо с извинениями сыну пресс-атташе тульского «Арсенала» Артему Овсянникову, которого избили фанаты швейцарского клуба.

    «Уважаемый Артем! Мы сожалеем о том, что вам пришлось пережить на нашей игре против «Серветта», и надеемся, что с вами все в порядке. Мы как клуб строго дистанцируемся от любого вида насилия.

    Проблема заключалась в том, что наши ультрас придерживаются нулевой политики в отношении съемок в пределах «своего» сектора Muttenzerkurve, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Это не связано с тем, что вы говорите по-русски, а с тем, что вы снимали сначала на трибуне прямо перед виражом, а потом еще раз внутри стадиона в «их» секторе.

    Но это, конечно, не оправдывает никакого насилия. Наша служба безопасности знает об этих событиях и будет анализировать их вместе с полицией.

    Мы проведем дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками нашей службы безопасности на случай подобных инцидентов в будущем и рассмотрим обстоятельства, при которых вам было непонятно, что вы купили билеты на сектор ультрас. Это, конечно, не оптимально.

    Мы с удовольствием пригласим вас и вашего спутника на другую игру по вашему выбору на нашей главной трибуне», — говорится в письме.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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