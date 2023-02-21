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    «Зенит» и «Фенербахче» проведут благотворительный матч в Турции. Все средства направят пострадавшим от землетрясения

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил проведение матча с «Фенербахче» в марте.

    «Матч в Турции в двадцатых числах марта? Да, достигнута договоренность с «Фенербахче», что 23 марта состоится игра с одним из сильнейших клубов Турции, который продолжает участвовать в еврокубках.

    Это была совместная идея, и мы поддержали предложение турецкой стороны, что все средства, полученные в ходе этого матча, будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительного землетрясения, которое не останавливается до сих пор.

    Кто первый выступил с инициативой? Мы с «Фенербахче» еще до землетрясения обсуждали возможность проведения товарищеской игры.

    После трагических событий, которые привели даже к приостановке чемпионата Турции, в ходе наших контактов было принято совместное решение провести такой матч», – сказал Медведев.

    • Землетрясение произошло 6 февраля.
    • Жертвами стихии стали более 42 тысяч человек.

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    Источник: Sport24

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