«Зенит» и «Фенербахче» проведут благотворительный матч в Турции. Все средства направят пострадавшим от землетрясения

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил проведение матча с «Фенербахче» в марте.

«Матч в Турции в двадцатых числах марта? Да, достигнута договоренность с «Фенербахче», что 23 марта состоится игра с одним из сильнейших клубов Турции, который продолжает участвовать в еврокубках.

Это была совместная идея, и мы поддержали предложение турецкой стороны, что все средства, полученные в ходе этого матча, будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительного землетрясения, которое не останавливается до сих пор.

Кто первый выступил с инициативой? Мы с «Фенербахче» еще до землетрясения обсуждали возможность проведения товарищеской игры.

После трагических событий, которые привели даже к приостановке чемпионата Турции, в ходе наших контактов было принято совместное решение провести такой матч», – сказал Медведев.

Землетрясение произошло 6 февраля.

Жертвами стихии стали более 42 тысяч человек.

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