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    Директор «Боруссии» Д объяснил, почему клуб отказался подписывать Роналду

    Управляющий директор дортмундской «Боруссии Карстен Крамер объяснил, почему клуб не рассматривал подписание нападающего Криштиану Роналду.

    «Ценность «Боруссии» не зависит от подписчиков в социальных сетях. Мы – футбольный клуб, и это главное.

    У нас могут быть лучшие идеи в области маркетинга, но если мы проиграем дома «Фрайбургу» со счетом 0:3, они не сработают.

    Даже при самой лучшей презентации бренда конечным результатом является продукт», – сказал Крамер.

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    Источник: Goal

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