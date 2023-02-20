Директор «Боруссии» Д объяснил, почему клуб отказался подписывать Роналду

Управляющий директор дортмундской «Боруссии Карстен Крамер объяснил, почему клуб не рассматривал подписание нападающего Криштиану Роналду.

«Ценность «Боруссии» не зависит от подписчиков в социальных сетях. Мы – футбольный клуб, и это главное.

У нас могут быть лучшие идеи в области маркетинга, но если мы проиграем дома «Фрайбургу» со счетом 0:3, они не сработают.

Даже при самой лучшей презентации бренда конечным результатом является продукт», – сказал Крамер.

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