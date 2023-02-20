Тренеры «Динамо» сыграли в футбол с фанатами

Тренерский штаб «Динамо» провел на сборе в Турции дружеский матч с болельщиками.

«На третьем сборе тренерский и административный штаб встретились на поле с нашими болельщиками! Успели поиграть в футбол, пообщаться, посмеяться, обменяться подарками и сделать десятки памятных снимков.

В итоге победа осталась за командой «Динамо», – написала пресс-служба москвичей.

В матче сыграл и главный тренер Славиша Йоканович.

Серб пришел в «Динамо» летом.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

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