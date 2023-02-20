Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Хочу тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Российский футбол превратился в хаос»

Канчельскис: «Хочу тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Российский футбол превратился в хаос»

20 февраля 2023, 14:25
5

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что хочет тренировать клубы РПЛ.

«У меня есть желание тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Ко мне обращались маленькие клубы, но конкретных предложений не было. А популизмом заниматься не буду. Сейчас российский футбол превратился в бизнес и хаос. Европейский тоже занялся бизнесом.

Российский футбол – хаос, это однозначно. Почему? Давайте не будем обманывать сами себя. Все делают так, как хотят руководители. Так быть не должно! Руководитель должен платить деньги, а тренер – давать результат. Что вы слушаете сказки? Надо смотреть реально на вещи, а не называть черную бумагу белой, а белую – черной. Я не собираюсь ни под кого ложиться и живу нормально, меня никто не трогает, и я никого.

Если у меня будут предложения из России – не вопрос, поговорим. Но будет тяжело сейчас, так как наш футбол – беда. А если офферов из России не будет, значит, будут разговоры в Европе. Помните «Кавказскую пленницу»? «Торопиться не надо, торопиться не надо!» – говорили там», – сказал Канчельскис.

Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака» 7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dob13
1676895445
Ну если постоянно говорить про хаос и подобное, тогда точно никто не предложит
Ответить
шахта Заполярная
1676900117
Еще одному потренировать захотелось, но маленькие клубы не предлагать. Но извини Андрюша, большой клуб занят, там бразилы с Семаком рулят. А остальные клубы не достойны тебя "величайшего тренера" в них хаос.
Ответить
neim
1676900315
" ... Российский футбол превратился в хаос ... " А некоторые его бывшие футболисты в склочных и мелочных сутяг, обиженных на весь белый свет.
Ответить
ArReal
1676906422
скандального каньчельскиса не взяли на работу)кругом хаос)
Ответить
Solist345345
1676913783
Этот Канчельскис уже как Мостовой версия 2.
Ответить
Главные новости
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
19:18
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
5
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
11
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
3
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
Все новости
Все новости
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
11
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
3
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
7
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
18
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
35
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+