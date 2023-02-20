Канчельскис: «Хочу тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Российский футбол превратился в хаос»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что хочет тренировать клубы РПЛ.

«У меня есть желание тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Ко мне обращались маленькие клубы, но конкретных предложений не было. А популизмом заниматься не буду. Сейчас российский футбол превратился в бизнес и хаос. Европейский тоже занялся бизнесом.

Российский футбол – хаос, это однозначно. Почему? Давайте не будем обманывать сами себя. Все делают так, как хотят руководители. Так быть не должно! Руководитель должен платить деньги, а тренер – давать результат. Что вы слушаете сказки? Надо смотреть реально на вещи, а не называть черную бумагу белой, а белую – черной. Я не собираюсь ни под кого ложиться и живу нормально, меня никто не трогает, и я никого.

Если у меня будут предложения из России – не вопрос, поговорим. Но будет тяжело сейчас, так как наш футбол – беда. А если офферов из России не будет, значит, будут разговоры в Европе. Помните «Кавказскую пленницу»? «Торопиться не надо, торопиться не надо!» – говорили там», – сказал Канчельскис.

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