Иммобиле стал восьмым лучшим бомбардиром в истории Серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сделал дубль в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:0).
Теперь на его счету 191 гол в Серии А. Это восьмой показатель в истории турнира.
Иммобиле обогнал Курта Хамрина, который отличился 190 раз в итальянском первенстве.
- Сильвио Пиола – 274
- Франческо Тотти – 250
- Гуннар Нордаль – 225
- Джузеппе Меацца – 216
- Жозе Альтафини – 216
- Антонио Ди Натале – 209
- Роберто Баджо – 208
- Чиро Иммобиле – 191
- Курт Хамрин – 190
- Джузеппе Синьори / Альберто Джилардино – 189
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: Opta