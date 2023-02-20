Иммобиле стал восьмым лучшим бомбардиром в истории Серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сделал дубль в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:0).

Теперь на его счету 191 гол в Серии А. Это восьмой показатель в истории турнира.

Иммобиле обогнал Курта Хамрина, который отличился 190 раз в итальянском первенстве.

Сильвио Пиола – 274 Франческо Тотти – 250 Гуннар Нордаль – 225 Джузеппе Меацца – 216 Жозе Альтафини – 216 Антонио Ди Натале – 209 Роберто Баджо – 208 Чиро Иммобиле – 191 Курт Хамрин – 190 Джузеппе Синьори / Альберто Джилардино – 189

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