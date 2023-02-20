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    Иммобиле стал восьмым лучшим бомбардиром в истории Серии А

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сделал дубль в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:0).

    Теперь на его счету 191 гол в Серии А. Это восьмой показатель в истории турнира.

    Иммобиле обогнал Курта Хамрина, который отличился 190 раз в итальянском первенстве.

    1. Сильвио Пиола – 274
    2. Франческо Тотти – 250
    3. Гуннар Нордаль – 225
    4. Джузеппе Меацца – 216
    5. Жозе Альтафини – 216
    6. Антонио Ди Натале – 209
    7. Роберто Баджо – 208
    8. Чиро Иммобиле – 191
    9. Курт Хамрин – 190
    10. Джузеппе Синьори / Альберто Джилардино – 189

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    Источник: Opta

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