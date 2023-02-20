В «Локомотиве» раскрыли бюджет клуба: «Неплохая сумма, мы в шестерке РПЛ»

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл бюджет московского клуба.
– Можете огласить размер бюджета?
– 5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.
– Неплохая сумма.
– Неплохая, безусловно. Она позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой бюджет, но в первой шестерке нашей лиги.
- «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ.
- Чемпионат России возобновится в марте.
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Источник: «Спорт-Экспресс»