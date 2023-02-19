Мостовой рассказал, какой клуб РПЛ лучше всех укрепился в трансферное окно

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил трансферы российских клубов этой зимой.

«Лучше всех укрепился «Локомотив» — это логично, потому что пришли новые люди и надо снова собирать команду, а она внизу таблицы. С другой стороны, когда три года назад в «Локомотив» зашли немцы — они делали то же самое. Их все отговаривали, но они делали.

«Спартак» и «Зенит» ещe больше укрепили состав. Остальные клубы ведут себя сдержанно, исходя из мировой ситуации», — сказал Мостовой.

Чемпионат России возобновится в марте.

«Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.

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