Осимхен превзошел достижение Месси и Роналду

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен на этой неделе забил 100-й гол в карьере. Это случилось в его 197 матче.

7-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси забил 100-й гол в 210-м матче. Криштиану Роналду, у которого 5 «Золотых мячей», достиг отметки в 100 голов в 301-й игре.

24-летний Осимхен сейчас стоит 70 миллионов евро.

«Наполи» купил игрока в 2020 году у «Лилля» за 75 миллионов.

В сезоне Серии А у Осимхена 19 матчей, 18 голов, 4 ассиста.

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