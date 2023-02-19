«У кого-то новогодние праздники не закончились». Агент Кокорина не подтвердил желание игрока стать гражданином Кипра

Тимофей Бердышев, агент форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал слова коллеги Алексея Сафонова. Тот сообщил, что футболист намерен стать гражданином Кипра.

«У кого-то новогодние праздники еще не закончились, видимо», – сказал Бердышев.

Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.

Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.

Кокорин – участник ЧМ-2014.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!