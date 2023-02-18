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    Агент Сафонов: «Кокорин хочет получить кипрское гражданство»

    Алексей Сафонов, футбольный агент, сообщил, что форвард «Ариса» Александр Кокорин намерен получить гражданство Кипра.

    – Кокорин забил девятый гол на Кипре. Реально его возвращение на топ‑уровень – хотя бы в РПЛ?

    – Он сам уже этого не хочет, говорит об этом везде. Он хочет получить кипрское гражданство. Думаю, если бы не сценка «12 стульев», он бы до сих пор играл в «Зените». Без проблем. В отличии от Дзюбы у него есть скорость. Просто он сам этого не хочет.

    Он мог очень многого добиться. Ему от природы дано раз в десять больше, чем всем в России. Я таких талантов практически не видел.

    В Италии другой футбол, а на Кипре он нашел свою страну. Забивает. Зачем ему уезжать? Сейчас купит два–три дома, им там довольны.

    • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
    • Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.
    • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.02.2023 23:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3667

      Ziklop 19 февраля, 19:36

      страшно ему возвращаться, вдруг стул или мобилизация, опять загребут.

      0
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      Рейтинг: +74

      Rоbby 19 февраля, 10:39

      Одна извилина... Обидели- беру стул. Забил 9 голов- меняю гражданство...

      1
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      Рейтинг: +927

      Спартач80 19 февраля, 10:01

      Он тут не нужен,пусть остаётся на Кипре,и АлёшкуЗ с собой прихватит.

      1
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      Рейтинг: +163

      odessakmv 19 февраля, 09:40

      и за сборную Кипра играть будет.... разрешат, жертва режима же!!!!

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