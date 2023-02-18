Агент Сафонов: «Кокорин хочет получить кипрское гражданство»

Алексей Сафонов, футбольный агент, сообщил, что форвард «Ариса» Александр Кокорин намерен получить гражданство Кипра.

– Кокорин забил девятый гол на Кипре. Реально его возвращение на топ‑уровень – хотя бы в РПЛ?

– Он сам уже этого не хочет, говорит об этом везде. Он хочет получить кипрское гражданство. Думаю, если бы не сценка «12 стульев», он бы до сих пор играл в «Зените». Без проблем. В отличии от Дзюбы у него есть скорость. Просто он сам этого не хочет.

Он мог очень многого добиться. Ему от природы дано раз в десять больше, чем всем в России. Я таких талантов практически не видел.

В Италии другой футбол, а на Кипре он нашел свою страну. Забивает. Зачем ему уезжать? Сейчас купит два–три дома, им там довольны.

Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.

Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.

Кокорин – участник ЧМ-2014.

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