Генич рассказал, как вместе со Сперцяном финансово помог детской команде из Пятигорска

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как к нему некоторое время назад обратилась детская команда из Пятигорска.

«Была история с Пятигорском. Написал мне тренер: «Константин, пожалуйста, помогите, нужны деньги на форму. У родителей денег нет. Регион не помогает. Детям надо ехать на турнир. У вас связи, можете через команды пособирать?». Я говорю: «Хорошо, сколько надо, мы пришлем».

Мы скинулись ребятами из нашей медийной команды «Матч ТВ». Потом выяснилось, что с этим тренером знаком полузащитник «Краснодара» Эдик Сперцян. Он тоже финансово помог. Команда в итоге выиграла турнир.

Большинство футболистов занимается такой адресной помощью», – рассказал Генич.

Генич на этой неделе вошел в число самых влиятельных людей российского футбола по версии «Спорт-Экспресса».

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