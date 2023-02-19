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    Генич рассказал, как вместе со Сперцяном финансово помог детской команде из Пятигорска

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как к нему некоторое время назад обратилась детская команда из Пятигорска.

    «Была история с Пятигорском. Написал мне тренер: «Константин, пожалуйста, помогите, нужны деньги на форму. У родителей денег нет. Регион не помогает. Детям надо ехать на турнир. У вас связи, можете через команды пособирать?». Я говорю: «Хорошо, сколько надо, мы пришлем».

    Мы скинулись ребятами из нашей медийной команды «Матч ТВ». Потом выяснилось, что с этим тренером знаком полузащитник «Краснодара» Эдик Сперцян. Он тоже финансово помог. Команда в итоге выиграла турнир.

    Большинство футболистов занимается такой адресной помощью», – рассказал Генич.

    • Генич на этой неделе вошел в число самых влиятельных людей российского футбола по версии «Спорт-Экспресса».

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Сегодня, 12:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2363

      serglider 46 минут назад

      Каким образов комментатор Генич влиятельная фигура в российском футболе? По ампулуа он балогур-сказочник, как его басни и инсайды кто с кем и на что поспорил, повлияли на наш футбол))) Непонятно так же кто сдал деньги на форму детишкам. А то окажется, что деньги дал Сперцян, а Генич со товарищами пориарились на этом, торжественно вручив их детскому тренеру)))

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