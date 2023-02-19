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    В Неаполе украли картину ноги Марадоны

    В итальянском Неаполе похитили картину, на которой было изображено трехмерное сканирование стопы экс-игрока «Наполи» Диего Марадоны. Оно отпечатано на холсте.

    Картина располагалась рядом с муралом в память об аргентинце. Ее создали в 1990 году, когда «Наполи» взял скудетто.

    • Марадона умер в 2020 году в 60 лет.
    • «Наполи» с 1990 года не брал скудетто.
    • Сейчас команда лидирует в Серии А с 15-очковым отрывом.

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    Источник: Calciomercato

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