В Неаполе украли картину ноги Марадоны

В итальянском Неаполе похитили картину, на которой было изображено трехмерное сканирование стопы экс-игрока «Наполи» Диего Марадоны. Оно отпечатано на холсте.

Картина располагалась рядом с муралом в память об аргентинце. Ее создали в 1990 году, когда «Наполи» взял скудетто.

Марадона умер в 2020 году в 60 лет.

«Наполи» с 1990 года не брал скудетто.

Сейчас команда лидирует в Серии А с 15-очковым отрывом.

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