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    В «Манчестер Юнайтед» раскол из-за Гринвуда. Он тайно встречался с некоторыми одноклубниками

    Будущее нападающего Мэйсона Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.

    21-летний футболист тайно встречался с некоторыми одноклубниками, чтобы объясниться перед ними.

    Внутри команды сейчас раскол. Одни игроки за возвращение Гринвуда в состав, другие – против.

    • В январе 2022 года форварда обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • В начале февраля 2023-го полиция сняла с Гринвуда все обвинения.
    • Несмотря на это, «МЮ» начал внутреннее расследование в отношении игрока.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24223

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Это инфа к размышлению для тех, кто троллил К. Роналду.

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