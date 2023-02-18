В «Манчестер Юнайтед» раскол из-за Гринвуда. Он тайно встречался с некоторыми одноклубниками

Будущее нападающего Мэйсона Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.

21-летний футболист тайно встречался с некоторыми одноклубниками, чтобы объясниться перед ними.

Внутри команды сейчас раскол. Одни игроки за возвращение Гринвуда в состав, другие – против.

В январе 2022 года форварда обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.

После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.

В начале февраля 2023-го полиция сняла с Гринвуда все обвинения.

Несмотря на это, «МЮ» начал внутреннее расследование в отношении игрока.

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