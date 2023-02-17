Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% акций «Манчестер Юнайтед»

    Президент одного из катарских банков, шейх Джасим бен Хамад Аль Тани выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что сделал предложение о покупке полного пакета акций «Манчестер Юнайтед».

    «Предложение содержит план вернуть клубу былую славу. Оно направлено на то, чтобы болельщики вновь стали сердцем «Манчестер Юнайтед».

    Деньги будут инвестироваться в команды разных возрастов, в тренировочный центр, стадион, инфраструктуру, в фанатов», – сказано в пресс-релизе.

    По сведениям RMC Sport, шейх готов купить клуб за 4,5 миллиарда евро.

    • Семья Глейзеров рассчитывает продать клуб за 6 миллиардов евро.
    • Команда идет на 3-м месте в АПЛ.
    • «Манчестер Юнайтед» не брал АПЛ с сезона-2012/13.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
    «Стопроцентный фол». Рэшфорд – о контакте с Кунде в матче Лиги Европы 1
    «Бавария» нашла игрока, который должен заменить Левандовского 6
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2023 23:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +760

      Таврида 48 минут назад

      «Деньги будут инвестироваться в ... фанатов». Обновят пивнухи вокруг Олд Траффорд?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2350

      serglider > Таврида 33 минуты назад

      Как иначе! Если бы не пивас, этот футбол на фиг, в Англии, никому нужен не был))) Эта же целая традиция, засосать пивас и орать на весь стадион за любимый клуб, а после игры пойти фанатской толпой в паб и оттянуться там, с пивом, как следует!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11