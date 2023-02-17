Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% акций «Манчестер Юнайтед»

Президент одного из катарских банков, шейх Джасим бен Хамад Аль Тани выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что сделал предложение о покупке полного пакета акций «Манчестер Юнайтед».
«Предложение содержит план вернуть клубу былую славу. Оно направлено на то, чтобы болельщики вновь стали сердцем «Манчестер Юнайтед».
Деньги будут инвестироваться в команды разных возрастов, в тренировочный центр, стадион, инфраструктуру, в фанатов», – сказано в пресс-релизе.
По сведениям RMC Sport, шейх готов купить клуб за 4,5 миллиарда евро.
- Семья Глейзеров рассчитывает продать клуб за 6 миллиардов евро.
- Команда идет на 3-м месте в АПЛ.
- «Манчестер Юнайтед» не брал АПЛ с сезона-2012/13.
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Источник: RMC Sport