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  • В Великобритании потребовали отстранить Белоруссию от отбора Евро-2024

В Великобритании потребовали отстранить Белоруссию от отбора Евро-2024

17 февраля 2023, 20:49
5

Представитель лейбористской партии Великобритании Джордж Фоулкс обратился с письмом к президенту УЕФА Александру Чеферину с требованием отстранить сборную Белоруссии от отбора к Евро-2024.

Фоулкс мотивирует свой посыл тем, что Белоруссия «дружит с Россией», пишет «Чемпионат» со ссылкой на британское издание The Guardian.

  • Сборная Белоруссии сейчас обязана проводить домашние матчи на нейтральных полях без зрителей.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил Россию.
  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2024 Белоруссия. Высшая лига Беларусь
Комментарии (5)
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portero
1676656640
Пора проснуться вулканам на островах....
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АКС-74У
1676659558
Англичанка гадит (с)
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Нуф-Нуф
1676660518
Фоулкс - гомик!
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mexxxkrogg
1676672228
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Добрый Бобер
1676697996
Ну вообще верно. По-моему всем понятно, что Лукашенко, это Муссолини версии 2.0.
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