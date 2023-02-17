В Великобритании потребовали отстранить Белоруссию от отбора Евро-2024

Представитель лейбористской партии Великобритании Джордж Фоулкс обратился с письмом к президенту УЕФА Александру Чеферину с требованием отстранить сборную Белоруссии от отбора к Евро-2024.

Фоулкс мотивирует свой посыл тем, что Белоруссия «дружит с Россией», пишет «Чемпионат» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Сборная Белоруссии сейчас обязана проводить домашние матчи на нейтральных полях без зрителей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил Россию.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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