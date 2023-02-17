Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Великобритании потребовали отстранить Белоруссию от отбора Евро-2024

    Представитель лейбористской партии Великобритании Джордж Фоулкс обратился с письмом к президенту УЕФА Александру Чеферину с требованием отстранить сборную Белоруссии от отбора к Евро-2024.

    Фоулкс мотивирует свой посыл тем, что Белоруссия «дружит с Россией», пишет «Чемпионат» со ссылкой на британское издание The Guardian.

    • Сборная Белоруссии сейчас обязана проводить домашние матчи на нейтральных полях без зрителей.
    • Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил Россию.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Гончаренко дал интервью Слуцкому 1
    Глеб рассказал, каким видит будущее Медиалиги
    Гончаренко выиграл внутрикомандный турнир «Урала» по теннису 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:49
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +808

      АКМ-74У 4 минуты назад

      Англичанка гадит (с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      dauzhhhhh 9 минут назад

      А чо, еще не отстранили ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67209

      portero 53 минуты назад

      Пора проснуться вулканам на островах....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11