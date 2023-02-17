В Великобритании потребовали отстранить Белоруссию от отбора Евро-2024

Представитель лейбористской партии Великобритании Джордж Фоулкс обратился с письмом к президенту УЕФА Александру Чеферину с требованием отстранить сборную Белоруссии от отбора к Евро-2024.
Фоулкс мотивирует свой посыл тем, что Белоруссия «дружит с Россией», пишет «Чемпионат» со ссылкой на британское издание The Guardian.
- Сборная Белоруссии сейчас обязана проводить домашние матчи на нейтральных полях без зрителей.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня посетил Россию.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: «Чемпионат»