Гончаренко дал интервью Слуцкому

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий продолжает брать интервью у тренеров для «Коммент.Шоу».

Завтра, 16 февраля, выйдет выпуск-беседа Слуцкого с главным тренером «Урала» Виктором Гончаренко. Интервью состоялось в ОАЭ, где екатеринбуржцы на сборах.

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

Гончаренко был в штабе Слуцкого в ЦСКА.

Белорус пришел в «Урал» по ходу сезона и поднял команду с последнего места РПЛ на 10-е.

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