Глеб рассказал, каким видит будущее Медиалиги

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» Александр Глеб готов играть в российской Медиалиге.

«Проект очень интересный. Будет предложение — будем рассматривать. Считаю, что проект очень популярный, раскручивается. У него есть большое будущее», – сказал белорус.

Глеб играл в России за «Крылья Советов».

Игрок завершил карьеру в 2019 году.

Новый сезон Медиалиги стартует в апреле.

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