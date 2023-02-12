Глеб рассказал, каким видит будущее Медиалиги

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» Александр Глеб готов играть в российской Медиалиге.
«Проект очень интересный. Будет предложение — будем рассматривать. Считаю, что проект очень популярный, раскручивается. У него есть большое будущее», – сказал белорус.
- Глеб играл в России за «Крылья Советов».
- Игрок завершил карьеру в 2019 году.
- Новый сезон Медиалиги стартует в апреле.
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Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова