Катарские инвесторы готовят предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» за 5 миллиардов

Появился новый претендент на покупку «Манчестер Юнайтед».

По информации Bloomberg, катарские инвесторы готовят предложение о покупке английского клуба за 5 миллиардов фунтов. В консорциум входят бывший премьер-министр страны и экс-глава Катарского инвестиционного управления.

Ранее стало известно, что инвесторы, связанные с семьей эмира Катара, сделают предложение о покупке «МЮ» за 4 миллиарда фунтов.

Семья Глейзеров рассчитывает продать клуб за 6 миллиардов евро.

Команда идет на 3-м месте в АПЛ.

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