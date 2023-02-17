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    Катарские инвесторы готовят предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» за 5 миллиардов

    Появился новый претендент на покупку «Манчестер Юнайтед».

    По информации Bloomberg, катарские инвесторы готовят предложение о покупке английского клуба за 5 миллиардов фунтов. В консорциум входят бывший премьер-министр страны и экс-глава Катарского инвестиционного управления.

    Ранее стало известно, что инвесторы, связанные с семьей эмира Катара, сделают предложение о покупке «МЮ» за 4 миллиарда фунтов.

    • Семья Глейзеров рассчитывает продать клуб за 6 миллиардов евро.
    • Команда идет на 3-м месте в АПЛ.

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    Источник: Bloomberg

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