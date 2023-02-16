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    «Локомотив» выплатил «Крыльям» 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова без рассрочек

    «Локомотив» рассчитался с «Крыльями Советов» за трансферы Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.

    По информации «РБ Спорт», «Локомотив» до конца января выплатил самарскому клубу 400 миллионов рублей за футболистов. Московский клуб закрыл сделку без рассрочек.

    • Пиняев и Глушенков подписали контракты с «Локо» на 4 года.
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +751

      Таврида 19 минут назад

      Млять, а я думаю чё цены на билеты РЖД дороже билетов на автобус и самолет.

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