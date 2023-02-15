Судья Казарцев: «Генич погано комментировал мои матчи»

Рефери РПЛ Василий Казарцев недоволен, как матчи с его участием комментирует Константин Генич («Матч ТВ»).
«Генич занял нишу особенного комментатора. Таких больше нет.
Он порой погано комментировал мои матчи», – сказал арбитр.
- 43-летний петербуржец работает в РПЛ с 2012 года.
- Казарцев по профессии инженер-математик и педагог по физической культуре.
- Он кандидат в мастера спорта по мини-футболу.
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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»