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    Судья Казарцев: «Генич погано комментировал мои матчи»

    Рефери РПЛ Василий Казарцев недоволен, как матчи с его участием комментирует Константин Генич («Матч ТВ»).

    «Генич занял нишу особенного комментатора. Таких больше нет.

    Он порой погано комментировал мои матчи», – сказал арбитр.

    • 43-летний петербуржец работает в РПЛ с 2012 года.
    • Казарцев по профессии инженер-математик и педагог по физической культуре.
    • Он кандидат в мастера спорта по мини-футболу.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6201

      Давид59 32 минуты назад

      Скажу так. Генич, как комментатор, мне всегда импонировал. Не помню, чтобы он был в комментариях на чьей-то стороне

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      Рейтинг: +13136

      Алексей З 34 минуты назад

      Вася, ну после Спартак-Сочи тебя выгнать надо было , а ты как хорошее Г не тонешь , почему то.
      Генич тут не при чём, иногда просто надо поменять профессию.

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