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Судья Казарцев: «Генич погано комментировал мои матчи»

15 февраля 2023, 13:48
4

Рефери РПЛ Василий Казарцев недоволен, как матчи с его участием комментирует Константин Генич («Матч ТВ»).

«Генич занял нишу особенного комментатора. Таких больше нет.

Он порой погано комментировал мои матчи», – сказал арбитр.

  • 43-летний петербуржец работает в РПЛ с 2012 года.
  • Казарцев по профессии инженер-математик и педагог по физической культуре.
  • Он кандидат в мастера спорта по мини-футболу.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Генич Константин Казарцев Василий
Комментарии (4)
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Давид59
1676458697
Скажу так. Генич, как комментатор, мне всегда импонировал. Не помню, чтобы он был в комментариях на чьей-то стороне
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jek718875
1676464720
Костян лучший!!!он поганку не мутит
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Garrincha58
1676466237
этот гыныч вообще не умеет комментировать именно игру он постоянно трындычит про всё что можно, но только не про данный матч и это так противно, что я лично выключаю звук или вообще не смотрю этот матч
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crf575757
1676466514
Так ты очень ПОГАНО судил, так он так же и комментировал!
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