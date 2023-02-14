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    Пике сделал выбор между Месси и Роналду

    Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике объяснил, почему считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

    «Месси выиграл чемпионат мира. Теперь вопрос только в том, является ли он лучшим футболистом в истории.

    Это правда, что борьба между Месси и Роналду в последнее десятилетие была впечатляющей, но в последние годы я бы наверняка выбрал Лео.

    Он показал, что даже в 35 лет способен конкурировать. Месси – лучший игрок в мире. Он продемонстрировал это на ЧМ-2022», – сказал Пике.

    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча» (рекорд).
    • Роналду брал эту награду 5 раз.
    • Сейчас аргентинец выступает за «ПСЖ», португалец – за «Аль-Наср».

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    Источник: Cuatro

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    Сегодня, 17:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2708

      BlackMurder 13 минут назад

      Ну, как минимум по одному , я б забрал, один нойеру , второй Левандовски, а то как-то кинули из-за пандемии и прочих

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