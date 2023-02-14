Пике сделал выбор между Месси и Роналду

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике объяснил, почему считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

«Месси выиграл чемпионат мира. Теперь вопрос только в том, является ли он лучшим футболистом в истории.

Это правда, что борьба между Месси и Роналду в последнее десятилетие была впечатляющей, но в последние годы я бы наверняка выбрал Лео.

Он показал, что даже в 35 лет способен конкурировать. Месси – лучший игрок в мире. Он продемонстрировал это на ЧМ-2022», – сказал Пике.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча» (рекорд).

Роналду брал эту награду 5 раз.

Сейчас аргентинец выступает за «ПСЖ», португалец – за «Аль-Наср».

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