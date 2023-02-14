Пике сделал выбор между Месси и Роналду

Ну, как минимум по одному , я б забрал, один нойеру , второй Левандовски, а то как-то кинули из-за пандемии и прочих
Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике объяснил, почему считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.
«Месси выиграл чемпионат мира. Теперь вопрос только в том, является ли он лучшим футболистом в истории.
Это правда, что борьба между Месси и Роналду в последнее десятилетие была впечатляющей, но в последние годы я бы наверняка выбрал Лео.
Он показал, что даже в 35 лет способен конкурировать. Месси – лучший игрок в мире. Он продемонстрировал это на ЧМ-2022», – сказал Пике.
- Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча» (рекорд).
- Роналду брал эту награду 5 раз.
- Сейчас аргентинец выступает за «ПСЖ», португалец – за «Аль-Наср».
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!