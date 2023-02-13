«Рассказал, что он педрила, теперь получит крутую карточку в FIFA 23». Сибскана – о каминг-ауте Янкто

Футболист «Амкала» Андрей Сибскана отреагировал на каминг-аут полузащитника сборной Чехии и «Хетафе» Якуба Янкто.

«Настоящий мужской поступок совершил полузащитник сборной Чехии: расказал что он педрила.

Теперь его ждут почести и какая-нибудь крутая карточка в FIFA 23», – написал Сибскана в своем телеграм-канале.

Янкто играет за «Спарту». Он также выступал за такие команды, как «Удинезе», «Сампдория» и «Хетафе».

Якуб провел за сборную Чехии 45 матчей, в которых забил 4 гола.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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