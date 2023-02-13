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    «Рассказал, что он педрила, теперь получит крутую карточку в FIFA 23». Сибскана – о каминг-ауте Янкто

    Футболист «Амкала» Андрей Сибскана отреагировал на каминг-аут полузащитника сборной Чехии и «Хетафе» Якуба Янкто.

    «Настоящий мужской поступок совершил полузащитник сборной Чехии: расказал что он педрила.

    Теперь его ждут почести и какая-нибудь крутая карточка в FIFA 23», – написал Сибскана в своем телеграм-канале.

    • Янкто играет за «Спарту». Он также выступал за такие команды, как «Удинезе», «Сампдория» и «Хетафе».
    • Якуб провел за сборную Чехии 45 матчей, в которых забил 4 гола.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Сибсканы

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    13.02.2023 23:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1371

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      янкто стал геем и футболистом, получил карточку в фифа, доволен собой.

      андрюша сибскана тоже хотел карточку, но смог стать только кривоногой п*дрилой.
      плак-плак.

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    • ...
      Рейтинг: +716

      Таврида 1 час назад

      Бомбардир.ру забанен до 23.02.2023. Причина: мат и оскорбления в заголовке.

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