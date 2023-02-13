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    «Я гомосексуал и больше не хочу это скрывать». Игрок сборной Чехии совершил каминг-аут

    Полузащитник сборной Чехии и «Хетафе» Якуб Янкто совершил каминг-аут.

    «Я гомосексуал и больше не хочу это скрывать», – сказал 27-летний Янкто.

    • Янкто играет за «Спарту». Он также выступал за такие команды, как «Удинезе», «Сампдория» и «Хетафе».
    • Якуб провел за сборную Чехии 45 матчей, в которых забил 4 гола.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Goal

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +736

      Zenit40k 28 минут назад

      Прочитал что игрок спартака признался наконец то ,а то они все скрывают ,хотя все про них все знают ,гыгы

      1
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      Рейтинг: +543

      ПалкоВводецъ (returned) 31 минуту назад

      Тьфу, паскудство сплошное в Еврорейхе.

      1
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      Рейтинг: +14321

      playsh 32 минуты назад

      Да пусть прочищает очко подобным себе,нам-то что от этого?Польза одна,гомиков меньше родится в будущем.Далее пишем о футболе.

      0
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      Рейтинг: +2616

      Эном айс 37 минут назад

      В Спарте со скалы не сбросят?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juic 52 минуты назад

      Ну и что?? На поле он бегает как футболист за мячом, или как гей за другими футболистами? Если второе, то ай!)) Если первое, то там ещё 21 такой гей)))Работать надо, а не писюнами трясти!

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      Рейтинг: +1371

      сутулая собака и лисы 56 минут назад

      это нормально.

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      Рейтинг: +543

      ПалкоВводецъ (returned) > сутулая собака и лисы 1 минуту назад

      Где это нормально? У вас пи@аRасов с радужными флагами?

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      Рейтинг: +4397

      Oldtrafford83 1 час назад

      Вот это поворот)))

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      Рейтинг: +8758

      vladik12 1 час назад

      В компании Дзюбиньо и Сердарика прибыло.

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