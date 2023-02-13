«Я гомосексуал и больше не хочу это скрывать». Игрок сборной Чехии совершил каминг-аут

Полузащитник сборной Чехии и «Хетафе» Якуб Янкто совершил каминг-аут.

«Я гомосексуал и больше не хочу это скрывать», – сказал 27-летний Янкто.

Янкто играет за «Спарту». Он также выступал за такие команды, как «Удинезе», «Сампдория» и «Хетафе».

Якуб провел за сборную Чехии 45 матчей, в которых забил 4 гола.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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