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    Мостовой: «Абаскаль зарабатывает в «Спартаке» 1,5 миллиона, а свои не получают от клуба ничего»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение столичного клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до 2025 года.

    «Не он первый, не он последний, когда команда идет на хорошем месте, и его продлевают. Так в принципе делается в любых командах.

    Не удивлен, что иностранец остался в России. Единственное, зачем нужно было поджигать все интересом из Испании. С другой стороны понятно, цену себе набивал.

    Зарплата 1,5 миллиона евро? А свои, которые отдали всю жизнь российскому футболу, не находят ничего», — сказал Мостовой.

    • Абаскаль возглавил команду летом 2022 года.
    • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +545

      ПалкоВводецъ (returned) 5 минут назад

      По окончании чемпионата попрут его ссаными тряпками, как других его предшественников. Это же Спартак. Гыгыгы

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