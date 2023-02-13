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  • Мостовой: «Абаскаль зарабатывает в «Спартаке» 1,5 миллиона, а свои не получают от клуба ничего»

Мостовой: «Абаскаль зарабатывает в «Спартаке» 1,5 миллиона, а свои не получают от клуба ничего»

13 февраля 2023, 18:56
9

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение столичного клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до 2025 года.

«Не он первый, не он последний, когда команда идет на хорошем месте, и его продлевают. Так в принципе делается в любых командах.

Не удивлен, что иностранец остался в России. Единственное, зачем нужно было поджигать все интересом из Испании. С другой стороны понятно, цену себе набивал.

Зарплата 1,5 миллиона евро? А свои, которые отдали всю жизнь российскому футболу, не находят ничего», — сказал Мостовой.

  • Абаскаль возглавил команду летом 2022 года.
  • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1676304713
А за что тебе платить диванный и что ты сделал для развития клуба, а просто вы стадо нахлебников и просто вас зубы давят, как лижут жопы в Питере
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Таврида
1676305485
Мостовой молиться в Синагоге : - Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ... Среда ...Мостовой продолжает молиться более усердно. Четверг... Пятница : - Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!! В субботу Господь не выдерживает и обращается к Мостовому: - Задолбал уже, Санек, ты хоть ̶т̶р̶е̶н̶е̶р̶с̶к̶у̶ю̶ ̶л̶и̶ц̶е̶н̶з̶и̶ю̶ лотерейный билет купи!
Ответить
maior-60
1676309398
Совсем Санька понесло.
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NewLife
1676309499
Мост, если ты спартаковец - радуйся, если завистливое дерьмо - рыдай.
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ScarlettOgusania
1676319558
Отдавшим жизнь российскому футболу платят заслуженную пенсию, а тренером еще нужно стать и предъявить публике, на что ты способен
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Sky Spartak
1676344102
За Карпиным, что ли гонится...(на острословие) Или совсем все деньги потратил...
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komarinskiy
1676349118
Свои это, видимо, сам Мостовой
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Krics
1676359694
Санёк, ещё до ЧМ в США на денюшках помешан,завистливая ****.
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