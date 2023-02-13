Мостовой: «Абаскаль зарабатывает в «Спартаке» 1,5 миллиона, а свои не получают от клуба ничего»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение столичного клуба продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем до 2025 года.

«Не он первый, не он последний, когда команда идет на хорошем месте, и его продлевают. Так в принципе делается в любых командах.

Не удивлен, что иностранец остался в России. Единственное, зачем нужно было поджигать все интересом из Испании. С другой стороны понятно, цену себе набивал.

Зарплата 1,5 миллиона евро? А свои, которые отдали всю жизнь российскому футболу, не находят ничего», — сказал Мостовой.

Абаскаль возглавил команду летом 2022 года.

«Спартак» идет на втором месте в РПЛ.

Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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