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    Илон Маск может купить «Манчестер Юнайтед». Ранее он писал об этом в шутку

    Американский предприниматель Илон Маск может стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед».

    По информации Daily Mail, 51-летний основатель Tesla и SpaceX следит за ситуацией вокруг продажи клуба.

    В августе Маск написал в твиттере, что может купить «МЮ», но позже назвал этой шуткой.

    • В 2021 году состояние Маска оценивалось в 300 миллиардов долларов.
    • «МЮ» владеет семья Глейзеров.
    • Команда идет на 3-м месте в АПЛ.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      гууд 1 час назад

      Редактор! Ты как всегда, что пишешь не читаешь? Мю последним идёт? Ты с мю в месте куда то идёте?

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