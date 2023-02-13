Илон Маск может купить «Манчестер Юнайтед». Ранее он писал об этом в шутку

Редактор! Ты как всегда, что пишешь не читаешь? Мю последним идёт? Ты с мю в месте куда то идёте?
Американский предприниматель Илон Маск может стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед».
По информации Daily Mail, 51-летний основатель Tesla и SpaceX следит за ситуацией вокруг продажи клуба.
В августе Маск написал в твиттере, что может купить «МЮ», но позже назвал этой шуткой.
- В 2021 году состояние Маска оценивалось в 300 миллиардов долларов.
- «МЮ» владеет семья Глейзеров.
- Команда идет на 3-м месте в АПЛ.
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