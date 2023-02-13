Канчельскис сравнил «Спартак» с плачущим ребенком, у которого отобрали игрушку в песочнице

Этот Канчелос-с злой,как скорпион.Спартак,понимаешь,ему спать не даёт.Ты своим жалом себя проколи да сдохни уже,на том свете выспишься,урод...
Экс-форвард «МЮ» Андрей Канчельскис оценил чемпионские перспективы «Спартака».
«Мне «Спартак» вообще не интересен! Нереально, чтобы они обошли «Зенит».
Что все нянчатся с этим «Спартаком»? Они же как дети, всe время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих.
Ничего у «Спартака» не будет, они ничего не выиграют. Не надо питать иллюзий. «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак», может быть, даже второе место не займeт. «Спартак» не станет чемпионом, пусть даже не думают об этом! Шансов у них нет», — сказал Канчельскис.
- «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
- Отставание от «Зенита» – 6 очков.
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