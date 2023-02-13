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  • Канчельскис сравнил «Спартак» с плачущим ребенком, у которого отобрали игрушку в песочнице

Канчельскис сравнил «Спартак» с плачущим ребенком, у которого отобрали игрушку в песочнице

13 февраля 2023, 17:20
23

Экс-форвард «МЮ» Андрей Канчельскис оценил чемпионские перспективы «Спартака».

«Мне «Спартак» вообще не интересен! Нереально, чтобы они обошли «Зенит».

Что все нянчатся с этим «Спартаком»? Они же как дети, всe время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих.

Ничего у «Спартака» не будет, они ничего не выиграют. Не надо питать иллюзий. «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак», может быть, даже второе место не займeт. «Спартак» не станет чемпионом, пусть даже не думают об этом! Шансов у них нет», — сказал Канчельскис.

  • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (23)
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R_a_i_n
1676298423
О Господи, яду сколько. Зарема отдыхает.
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шахта Заполярная
1676299438
"Мне Спартак вообще не интересен" - но если не интересен, что ты пристал к Спартаку как банный лист к заднице. Долизывай уже немытых, может газу дадут нюхнуть.
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alp
1676300290
согласен.. спартак та еще плакса
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NewLife
1676302366
Совсем потерял связь с реальностью, козел.
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SPACE TRUCKIN
1676303098
хочешь хайпа - брякни какую нибудь чушь про Спартак...канчельмо о себе так не даёт забыть...ни на что не сгодился никому...
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Plyash
1676303892
Этот Канчелос-с злой,как скорпион.Спартак,понимаешь,ему спать не даёт.Ты своим жалом себя проколи да сдохни уже,на том свете выспишься,урод...
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Romeo 123
1676305109
Так то он прав то у Спартака поле не ровное то судья продажный то мяч овальный, то состав не сыграный, то тренер не тот, то владелец плохой
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Strig
1676305578
Да... маразм зашкаливает... головой надо думать а не ж...
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Иван Петров 1986
1676307257
Этот придурок уже всех задолбал.
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aaaaahhhh
1676312365
У него с Мостовым соревнование - кто сморозит большую глупость.
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