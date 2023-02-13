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    Канчельскис сравнил «Спартак» с плачущим ребенком, у которого отобрали игрушку в песочнице

    Экс-форвард «МЮ» Андрей Канчельскис оценил чемпионские перспективы «Спартака».

    «Мне «Спартак» вообще не интересен! Нереально, чтобы они обошли «Зенит».

    Что все нянчатся с этим «Спартаком»? Они же как дети, всe время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих.

    Ничего у «Спартака» не будет, они ничего не выиграют. Не надо питать иллюзий. «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак», может быть, даже второе место не займeт. «Спартак» не станет чемпионом, пусть даже не думают об этом! Шансов у них нет», — сказал Канчельскис.

    • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +14321

      playsh 8 минут назад

      Этот Канчелос-с злой,как скорпион.Спартак,понимаешь,ему спать не даёт.Ты своим жалом себя проколи да сдохни уже,на том свете выспишься,урод...

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      Рейтинг: +5438

      SPACE TRUCKIN 21 минуту назад

      хочешь хайпа - брякни какую нибудь чушь про Спартак...канчельмо о себе так не даёт забыть...ни на что не сгодился никому...

      1
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      Рейтинг: +16959

      NewLife 33 минуты назад

      Совсем потерял связь с реальностью, козел.

      2
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      Рейтинг: +11184

      alp 1 час назад

      согласен.. спартак та еще плакса

      2
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      Рейтинг: +16959

      NewLife > alp 32 минуты назад

      Все время жалуется, то в РФС, то в КАС))

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      Рейтинг: +11806

      R_a_i_n > alp 31 минуту назад

      ты тоже кстати потерял связь с реальностью

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      Рейтинг: +4322

      Питерский князь > R_a_i_n 19 минут назад

      Ребят, да это вы мебе кислородное голодание делайте.
      Шизофрения, это минималка у болел СпартаГа.
      :)))

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      Рейтинг: +4322

      Питерский князь 1 час назад

      А вообще, СпартаГ проще с клиникой безнадежно-душевно больных сравнивать.
      :)))
      Мы впереди СпартаГа на 2-3 шага. Вы нашу жопу нюхайте.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +1893

      шахта Заполярная 1 час назад

      "Мне Спартак вообще не интересен" - но если не интересен, что ты пристал к Спартаку как банный лист к заднице. Долизывай уже немытых, может газу дадут нюхнуть.

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      Рейтинг: +4322

      Питерский князь 1 час назад

      Мужика сразу видно.
      А не всякие шахта ЛГБТбиполярные.
      :))))
      Бегите за валижолом, У Заремы разрыв дна.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +1893

      шахта Заполярная > Питерский князь 1 час назад

      Если птицу видно по полету, то немытого по комменту не грамотному и бестолковому, как сам.

      5
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      Рейтинг: +4322

      Питерский князь > шахта Заполярная 1 час назад

      Король граммотности и низкого содержания птицу увидел.
      Голубую сойку, как в фильме ка-пекс.
      Врача позови.

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      Рейтинг: +1893

      шахта Заполярная 1 час назад

      Ой дурак.

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      Рейтинг: +11806

      R_a_i_n 1 час назад

      О Господи, яду сколько. Зарема отдыхает.

      4
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      Рейтинг: +11184

      alp > R_a_i_n 1 час назад

      щас отдохнет и выльет ушат дерьма..

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