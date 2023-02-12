Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (3:1). Отставание от «Арсенала» – 3 очка

    «Манчестер Сити» в 23-м туре чемпионата Англии переиграл дома «Астон Виллу». Гол и ассист у Рияда Мареза.

    Манчестерцы отстают от лидирующего «Арсенала» на три очка, но у лондонцев игра в запасе. «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку.

    «Астон Вилла» не побеждает «Манчестер Сити» на его поле с 2007 года.

    Англия. АПЛ. 23-й тур

    Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Родри, 4; 2:0 – Гюндоган, 39; 3:0 – Марез, 45+1 (с пенальти); 3:1 – Уоткинс, 61.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Расследуй это». Фанаты «Ман Сити» принесли на матч баннер со средним пальцем 1
    Гвардиола установил рекорд АПЛ по победам в первых 250 матчах
    «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: стартовые составы на 23-й тур АПЛ
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2023 21:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11