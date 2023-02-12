«Манчестер Сити» в 23-м туре чемпионата Англии переиграл дома «Астон Виллу». Гол и ассист у Рияда Мареза.

Манчестерцы отстают от лидирующего «Арсенала» на три очка, но у лондонцев игра в запасе. «Астон Вилла» занимает 11-ю строчку.

«Астон Вилла» не побеждает «Манчестер Сити» на его поле с 2007 года.

Англия. АПЛ. 23-й тур

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Родри, 4; 2:0 – Гюндоган, 39; 3:0 – Марез, 45+1 (с пенальти); 3:1 – Уоткинс, 61.

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