«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата Англии.

Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере 12 февраля.

Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Уверен в победе Манчестер Сити? Забирай бонус 17000 рублей и ставь на матч

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Родриго Эрнандес, Лапорт, Гюндоган, Де Брeйне, Силва, Марез, Грилиш, Холанд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Конса, Чамберс, Динь, Камара, Луис, Рэмси, Уоткинс, Буэндия, Бейли.

Судья: Роберт Джонс (Англия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 53 (3,8 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: четыре победы «Сити», одна ничья.

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Забили Холанд и Бэйли.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: победа Сити с форой (-1,5)

Где смотреть матч Манчестер Сити – Астон Вилла