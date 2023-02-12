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    «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: стартовые составы на 23-й тур АПЛ

    «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата Англии.

    • Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере 12 февраля.
    • Начало – в 19:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Родриго Эрнандес, Лапорт, Гюндоган, Де Брeйне, Силва, Марез, Грилиш, Холанд.

    «Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Конса, Чамберс, Динь, Камара, Луис, Рэмси, Уоткинс, Буэндия, Бейли.

    Судья: Роберт Джонс (Англия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 53 (3,8 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Сити», одна ничья.

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Забили Холанд и Бэйли.

    Коэффициенты:

    • Победа «Сити» – 1.30
    • Ничья – 6.90
    • Победа «Виллы» – 12.50

    Прогноз на матч: победа Сити с форой (-1,5)

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Астон Вилла

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    Источник: «Бомбардир»

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