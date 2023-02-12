«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата Англии.
- Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере 12 февраля.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Уверен в победе Манчестер Сити? Забирай бонус 17000 рублей и ставь на матч
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Родриго Эрнандес, Лапорт, Гюндоган, Де Брeйне, Силва, Марез, Грилиш, Холанд.
«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Конса, Чамберс, Динь, Камара, Луис, Рэмси, Уоткинс, Буэндия, Бейли.
Судья: Роберт Джонс (Англия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 53 (3,8 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: четыре победы «Сити», одна ничья.
В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Забили Холанд и Бэйли.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа Сити с форой (-1,5)
Источник: «Бомбардир»