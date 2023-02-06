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    Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: 23 тур АПЛ, 12 февраля 2023

    «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» сыграют в матче 23-го тура АПЛ.

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    Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

    «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ (45 очков), «Астон Вилла» идет 11-й (28 очков).

    • Игра состоится в воскресенье, 12 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 19:30 мск.

    «Сити» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 1,27. На ничью можно поставить за 7,30. На выигрыш гостей – за 14,5.

    Источник: «Бомбардир»

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