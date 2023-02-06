«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» сыграют в матче 23-го тура АПЛ.
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Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.
«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ (45 очков), «Астон Вилла» идет 11-й (28 очков).
- Игра состоится в воскресенье, 12 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
- Начало – в 19:30 мск.
«Сити» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 1,27. На ничью можно поставить за 7,30. На выигрыш гостей – за 14,5.