«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» встретятся в матче 23-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Сити: Эдерсон – Натан Аке, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи, Рико Льюис – Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Кевин Де Брюйне – Хулиан Альварес, Рияд Марез, Эрлинг Холанд.
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Астон Вилла: Эмилиано Мартинес – Эзри Конса, Эшли Янг, Тайрон Мингз, Лука Динь – Эмилиано Буэндиа, Дуглас Луис, Бубакар Камара, Джейкоб Рэмси – Леон Бэйли, Олли Уоткинс.
Судья: Роберт Джонс (Англия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 53 (3,8 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: четыре победы «Сити», одна ничья.
В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Забили Холанд и Бэйли.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа Сити с форой (-1,5)