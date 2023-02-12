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    «Газиантеп» официально снялся с чемпионата Турции

    Клуб турецкой Суперлиги «Газиантеп» снялся с турнира. Причина – землетрясения на юго-востоке страны.

    «После такой катастрофы у нас нет сил говорить о футболе. Мы желаем божьей милости нашим погибшим гражданам, выздоровления пострадавшим.

    В этих сложных условиях не представляется возможным продолжать спортивную деятельность. Мы отказываемся от дальнейшего участия в сезоне Суперлиги и Кубка Турции», – сказано в заявлении.

    • Ранее с Суперлиги снялся «Хатайспор». Таким образом, в турнире осталось 17 команд.
    • Из-за землетрясения в Турции погибли более 20 тысяч человек.
    • Разбор завалов и поиск выживших продолжается.

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    Источник: официальный сайт «Газиантепа»

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