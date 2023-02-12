Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николай Шпилевский: «Выкуп Кокорина не будет проблемой для «Ариса»

    Футбольный агент и отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского Николай оценил игру нападающего Александра Кокорина за киприотов.

    — Александр очень впечатляет, впечатляют его мобильность, динамика, движение. Даже не верится, что это он и выполняет такой объем работы. С его мастерством он определяющая фигура, с «Омонией» он показал европейский уровень игры, реально выделялся обдуманными действиями. К нему было большое общественное внимание со стороны европейских клубов, агентов. Достойно сыграл. Накануне «Арис» написал историю, впервые обыграв на выезде «Омонию». Приятно, что Александр в этом поучаствовал и был на ведущих ролях.

    По поводу его будущего. Понятно, что я в контакте с сыном, который является главным тренером, — уверен, что клуб очень хотел бы сохранить Кокорина. Насколько им все удастся, это уже не в моей компетенции. «Арису» он нужен, без сомнений. Видно, что это не тот парень, о котором мы иногда читаем в прессе. Очень серьезный молодой человек, который хотел бы сказать свое последнее слово в футболе.

    — Есть ли у «Ариса» деньги на полноценный выкуп Кокорина у «Фиорентины»?

    — Я не думаю, что это будет проблемой. Это не моя компетенция, но я уверен, что все это решается.

    • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
    • В этом сезоне у Кокорина 19 матчей за «Арис», 8 голов, 4 ассиста.
    • Игрок стоит 800 тысяч евро.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Мамаев отреагировал на слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме 1
    Кураньи: «Кокорин – топ-игрок. Его возвращение в Серию А возможно» 4
    Кокорин сделал ассист в матче с «Омонией» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11