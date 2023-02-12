Николай Шпилевский: «Выкуп Кокорина не будет проблемой для «Ариса»

Футбольный агент и отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского Николай оценил игру нападающего Александра Кокорина за киприотов.

— Александр очень впечатляет, впечатляют его мобильность, динамика, движение. Даже не верится, что это он и выполняет такой объем работы. С его мастерством он определяющая фигура, с «Омонией» он показал европейский уровень игры, реально выделялся обдуманными действиями. К нему было большое общественное внимание со стороны европейских клубов, агентов. Достойно сыграл. Накануне «Арис» написал историю, впервые обыграв на выезде «Омонию». Приятно, что Александр в этом поучаствовал и был на ведущих ролях.

По поводу его будущего. Понятно, что я в контакте с сыном, который является главным тренером, — уверен, что клуб очень хотел бы сохранить Кокорина. Насколько им все удастся, это уже не в моей компетенции. «Арису» он нужен, без сомнений. Видно, что это не тот парень, о котором мы иногда читаем в прессе. Очень серьезный молодой человек, который хотел бы сказать свое последнее слово в футболе.

— Есть ли у «Ариса» деньги на полноценный выкуп Кокорина у «Фиорентины»?

— Я не думаю, что это будет проблемой. Это не моя компетенция, но я уверен, что все это решается.

Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.

В этом сезоне у Кокорина 19 матчей за «Арис», 8 голов, 4 ассиста.

Игрок стоит 800 тысяч евро.

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