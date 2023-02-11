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    «Мы сделали шаг вперед». Поттер – о ничьей «Челси» с «Вест Хэмом»

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался после матча 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

    «Я думаю, вы могли видеть положительные моменты в нашей игре, особенно в первом тайме. Для нас это был шаг вперед по сравнению с предыдущей игрой, и нам еще многое предстоит сделать.

    Мы находимся в процессе, когда вводим ребят в курс дела, поэтому способность поддерживать то, что мы хотим видеть, – это вызов для нас, так что в игре были положительные моменты», – считает Поттер.

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    Источник: ВВС

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