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    Сперцян: «Моя мечта – начать и закончить карьеру в «Краснодаре»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, о чем мечтает.

    «В детстве, конечно, я смотрел Лигу чемпионов, чемпионат мира. Мечтал об этом.

    Когда попал в «Краснодар», появилась еще одна мечта – начать и закончить карьеру здесь. Как Тотти, допустим.

    Я видел, как в меня верили, и я сам верил, что это возможно. Дальше посмотрим, как будет», – заявил 22-летний футболист.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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