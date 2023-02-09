Месси рискует пропустить матч с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может не сыграть с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У 35-летнего футболиста возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Он травмировался в кубковой встрече с «Марселем» (1:2).

Аргентинец точно пропустит субботнюю игру с «Монако».

«ПСЖ» примет «Баварию» 14 февраля.

В этом матче, вероятно, не примет участие Килиан Мбаппе.

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