Месси рискует пропустить матч с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может не сыграть с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
У 35-летнего футболиста возникли проблемы с задней поверхностью бедра. Он травмировался в кубковой встрече с «Марселем» (1:2).
Аргентинец точно пропустит субботнюю игру с «Монако».
- «ПСЖ» примет «Баварию» 14 февраля.
- В этом матче, вероятно, не примет участие Килиан Мбаппе.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: L’Equipe