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    «Химки» объявили о третьем трансфере за день

    Левый вингер «Сан-Паулу» Маркос Гильерме официально перешeл в «Химки».

    Подмосковный клуб заключил с новичком контракт до лета 2024 года.

    27-летний футболист перебрался в Россию на правах свободного агента.

    • Рыночная стоимость Гильерме – 2 миллиона евро.
    • В Европе он играл загребское «Динамо».
    • Для «Химок» это 3-й трансфер за день после Лео Андраде и Петара Голубовича.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    Сегодня, 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24165

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Химки решили не уходить из РПЛ?

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