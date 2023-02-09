«Химки» объявили о третьем трансфере за день

Левый вингер «Сан-Паулу» Маркос Гильерме официально перешeл в «Химки».

Подмосковный клуб заключил с новичком контракт до лета 2024 года.

27-летний футболист перебрался в Россию на правах свободного агента.

Рыночная стоимость Гильерме – 2 миллиона евро.

В Европе он играл загребское «Динамо».

Для «Химок» это 3-й трансфер за день после Лео Андраде и Петара Голубовича.

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