«Химки» объявили о третьем трансфере за день

Левый вингер «Сан-Паулу» Маркос Гильерме официально перешeл в «Химки».
Подмосковный клуб заключил с новичком контракт до лета 2024 года.
27-летний футболист перебрался в Россию на правах свободного агента.
- Рыночная стоимость Гильерме – 2 миллиона евро.
- В Европе он играл загребское «Динамо».
- Для «Химок» это 3-й трансфер за день после Лео Андраде и Петара Голубовича.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал «Химок»