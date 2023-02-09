«Это судороги трупа». Ассоциация футбольных болельщиков – о перезапуске Суперлиги

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Ассоциация футбольных болельщиков выпустила заявление в связи с планами перезапустить проект Суперлиги Европы.
«Этого не произойдет. Они пытаются напомнить миру, что все еще существуют.
Но это лишь сотрясание воздуха, судороги трупа», – сказал исполнительный директор ассоциации Кевин Майлз.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
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