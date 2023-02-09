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    «Это судороги трупа». Ассоциация футбольных болельщиков – о перезапуске Суперлиги

    Ассоциация футбольных болельщиков выпустила заявление в связи с планами перезапустить проект Суперлиги Европы.

    «Этого не произойдет. Они пытаются напомнить миру, что все еще существуют.

    Но это лишь сотрясание воздуха, судороги трупа», – сказал исполнительный директор ассоциации Кевин Майлз.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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    Источник: The Independent

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

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