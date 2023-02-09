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    Канчельскис: «Тедеско не достиг уровня главного тренера сборной Бельгии»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

    «Не совсем понял, почему сборная Бельгии рассталась с Мартинесом – они довольно неплохо играли под его руководством. Роберто проделал хорошую работу. Возможно, ему нужно было дать больше времени.

    Что касается Тедеско, то его назначение удивляет не меньше. Не думаю, что он достиг уровня такой большой европейской сборной. По крайней мере, по результатам. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Канчельскис.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24157

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Очень маловероятно, что бельгийцы с Тедеско добьются чего-нибудь серьёзного. В ауте скорость увеличится - вот это точно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6051

      subbotaspartak 1 час назад

      Подружка Мостового

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