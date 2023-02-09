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  • Десять принципов Суперлиги, на которых будет строиться новый трунир

Десять принципов Суперлиги, на которых будет строиться новый трунир

9 февраля 2023, 14:45
4

Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт в статье в газете Die Welt назвал десять базовых принципов, на которых будет основан турнир.

1. Спортивные достижения лежат в основе турнира. 60–80 частников, постоянных членов не будет.

2. Национальные чемпионаты – основа футбола.

3. Повышение конкурентоспособности за счeт стабильного дохода.

4. Здоровье игроков – самое важное. Матчей не должно быть больше, чем сейчас.

5. Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.

6. Лучшее футбольное соревнование в мире.

7. Лучший опыт для фанатов.

8. Улучшение финансирования женского футбола.

9. Значительное увеличение солидарных выплат.

10. Ценности Евросоюза и законы должны уважаться.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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Источник: Die Welt
Испания. Примера Ювентус Реал Барселона
Комментарии (4)
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derrik2000
1675946540
Ну, как я понял, САМОЕ ГЛАВНОЕ из этих "принципов" - "ЦЕННОСТИ ЕВРОСОЮЗА" и "УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА". Всё остальное так... место заполнить...ну, чтобы было побольше ентих самых "принципов"...
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eugen-han
1675950577
Похоже на прокламацию декабристов, которые сами не знали чего хотели, но пользовались общими формулировками типа - вроде обо всём и в то же время ни о чём.
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sv1969
1675955143
10 правило главное! ))) Открывать суперлигу приедет финский фигурист(ка) )))
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