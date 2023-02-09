Десять принципов Суперлиги, на которых будет строиться новый трунир

Ну, как я понял, САМОЕ ГЛАВНОЕ из этих "принципов" - "ЦЕННОСТИ ЕВРОСОЮЗА" и "УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА".
Всё остальное так... место заполнить...ну, чтобы было побольше ентих самых "принципов"...
Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт в статье в газете Die Welt назвал десять базовых принципов, на которых будет основан турнир.
1. Спортивные достижения лежат в основе турнира. 60–80 частников, постоянных членов не будет.
2. Национальные чемпионаты – основа футбола.
3. Повышение конкурентоспособности за счeт стабильного дохода.
4. Здоровье игроков – самое важное. Матчей не должно быть больше, чем сейчас.
5. Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.
6. Лучшее футбольное соревнование в мире.
7. Лучший опыт для фанатов.
8. Улучшение финансирования женского футбола.
9. Значительное увеличение солидарных выплат.
10. Ценности Евросоюза и законы должны уважаться.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
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