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    Десять принципов Суперлиги, на которых будет строиться новый трунир

    Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт в статье в газете Die Welt назвал десять базовых принципов, на которых будет основан турнир.

    1. Спортивные достижения лежат в основе турнира. 60–80 частников, постоянных членов не будет.

    2. Национальные чемпионаты – основа футбола.

    3. Повышение конкурентоспособности за счeт стабильного дохода.

    4. Здоровье игроков – самое важное. Матчей не должно быть больше, чем сейчас.

    5. Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.

    6. Лучшее футбольное соревнование в мире.

    7. Лучший опыт для фанатов.

    8. Улучшение финансирования женского футбола.

    9. Значительное увеличение солидарных выплат.

    10. Ценности Евросоюза и законы должны уважаться.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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    Источник: Die Welt

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20782

      derrik2000 2 минуты назад

      Ну, как я понял, САМОЕ ГЛАВНОЕ из этих "принципов" - "ЦЕННОСТИ ЕВРОСОЮЗА" и "УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА".

      Всё остальное так... место заполнить...ну, чтобы было побольше ентих самых "принципов"...

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      Рейтинг: +472

      ПалкоВводецъ (returned) 36 минут назад

      10. Ценности Евросоюза и законы должны уважаться.
      Мы не с Европой - это минус, но не под нею - это плюс!
      Гыгыгы

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