Десять принципов Суперлиги, на которых будет строиться новый трунир

Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт в статье в газете Die Welt назвал десять базовых принципов, на которых будет основан турнир.

1. Спортивные достижения лежат в основе турнира. 60–80 частников, постоянных членов не будет.

2. Национальные чемпионаты – основа футбола.

3. Повышение конкурентоспособности за счeт стабильного дохода.

4. Здоровье игроков – самое важное. Матчей не должно быть больше, чем сейчас.

5. Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.

6. Лучшее футбольное соревнование в мире.

7. Лучший опыт для фанатов.

8. Улучшение финансирования женского футбола.

9. Значительное увеличение солидарных выплат.

10. Ценности Евросоюза и законы должны уважаться.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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