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    Дзаньоло поблагодарил «Рому» после ухода в «Галатасарай»

    Полузащитник Николо Дзаньоло написал пост в социальной сети после перехода из «Ромы» в «Галатасарай».

    «Вы меня приняли, будто я попал домой. Вы заставляли меня расти, давали шанс, которым я пользовался. Я всегда уважал историю, цвета, за которые я играл.

    Я буду дорожить эмоциями от победы в Лиге конференций, мой гол, кубок... Это все наше. Это была честь.

    Вечно благодарен», – написал игрок.

    • Дзаньоло не играет с 12 января.
    • В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом истекал в 2024 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.02.2023 23:32
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