Дзаньоло поблагодарил «Рому» после ухода в «Галатасарай»

Полузащитник Николо Дзаньоло написал пост в социальной сети после перехода из «Ромы» в «Галатасарай».

«Вы меня приняли, будто я попал домой. Вы заставляли меня расти, давали шанс, которым я пользовался. Я всегда уважал историю, цвета, за которые я играл.

Я буду дорожить эмоциями от победы в Лиге конференций, мой гол, кубок... Это все наше. Это была честь.

Вечно благодарен», – написал игрок.

Дзаньоло не играет с 12 января.

В этом сезоне он провел за «Рому» 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт игрока с клубом истекал в 2024 году.

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