Бельгийский журналист: «Фанаты верят в Тедеско как тренера сборной»

Бельгийский журналист Nieuwsblad Питер-Жан Калкоэн прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Мы ожидаем, что Тедеско, у которого хорошее резюме, сможет придать новый импульс сборной Бельгии. У команды есть потребность в инновациях, нужно хорошо подготовиться к Евро-2024. Фанаты верят, что Тедеско может это сделать», — сказал Калкоэн.

Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».

До этого он работал в «Спартаке».

Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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