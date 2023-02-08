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    Бельгийский журналист: «Фанаты верят в Тедеско как тренера сборной»

    Бельгийский журналист Nieuwsblad Питер-Жан Калкоэн прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

    «Мы ожидаем, что Тедеско, у которого хорошее резюме, сможет придать новый импульс сборной Бельгии. У команды есть потребность в инновациях, нужно хорошо подготовиться к Евро-2024. Фанаты верят, что Тедеско может это сделать», — сказал Калкоэн.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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