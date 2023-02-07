Аленичев объяснил, почему тренеры боятся Дзюбу

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему нападающий Артем Дзюба не может найти себе новую команду.

— Для вас удивительно, что Дзюба до сих пор не может найти себе команду?

— У Артема большие финансовые запросы. Иначе я не понимаю, почему такой мастер до сих пор без команды. Да, у него непростой характер, и он может взорвать раздевалку. Многие тренеры этого боятся.

Но я все равно не понимаю, как при его мастерстве он все еще без команды. Желаю ему поиграть еще год-два на высоком уровне.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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