Аленичев назвал самое большое разочарование в российском футболе

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.
— Про Кокорина. Можно ли говорить, что он заканчивается, как футболист?
— Так и есть. Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что «Арис» — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола.
Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет.
- «Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.
- Кокорин забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
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Источник: Sport24