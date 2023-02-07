Аленичев назвал самое большое разочарование в российском футболе

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

— Про Кокорина. Можно ли говорить, что он заканчивается, как футболист?

— Так и есть. Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что «Арис» — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола.

Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет.

«Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.

Кокорин забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

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