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    Аленичев назвал самое большое разочарование в российском футболе

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

    — Про Кокорина. Можно ли говорить, что он заканчивается, как футболист?

    — Так и есть. Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что «Арис» — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола.

    Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет.

    • «Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Кокорин забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      suttymenty 9 минут назад

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      Рейтинг: +11728

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну какой у него талант? Где он блистал? Почему статистика говорит, что он днище?

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      Рейтинг: +47

      MERZAVETC > R_a_i_n 1 час назад

      В детстве, в Валуйках.

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