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  • Аленичев назвал самое большое разочарование в российском футболе

Аленичев назвал самое большое разочарование в российском футболе

7 февраля 2023, 12:05
4

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

— Про Кокорина. Можно ли говорить, что он заканчивается, как футболист?

— Так и есть. Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что «Арис» — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола.

Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет.

  • «Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.
  • Кокорин забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1675761806
Ну какой у него талант? Где он блистал? Почему статистика говорит, что он днище?
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alex1951
1675768745
Самое большое разочерование это -ты и есть... Вместо того,чтобы Кубок ЛЧ поставить в Москве,ты продался черт знает кому и теперь павлином ходишь...Заслуженный Мастер Спорта Португалии)))
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шахта Заполярная
1675770353
Что то сегодня слишком много этого Аленичева.
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