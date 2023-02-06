Зиньковский прокомментировал свой гол в ворота «Краснодара»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.

Зиньковский забил 2-й гол, обведя полсостава «Краснодара».

– Все уже спросили про гол. Я еще пока не в восхищении, потому что не смотрел повтор.

Получилось обыграть... Сколько? Пятерых? Замечательно!

Рад, что удалось помочь команде каким‑то действиями, ведь в первой игре все было выше, не хватало завершающего удара.

Я чувствовал, что хорошо иду. Бежал, обошел первого, второго, третьего, а все кричат: «Отдай». Ну, и решил бить. Устал, пока бежал (улыбается).

Это не тренировки – случайно получилось. Редко такое случается.

– Ты показал пальцем после гола, якобы с чем‑то не согласен. Кому?

– Это ребята кричали «дай пас», а я им: нет‑нет.

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