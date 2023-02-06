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    Зиньковский прокомментировал свой гол в ворота «Краснодара»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

    • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
    • Зиньковский забил 2-й гол, обведя полсостава «Краснодара».

    – Все уже спросили про гол. Я еще пока не в восхищении, потому что не смотрел повтор.

    Получилось обыграть... Сколько? Пятерых? Замечательно!

    Рад, что удалось помочь команде каким‑то действиями, ведь в первой игре все было выше, не хватало завершающего удара.

    Я чувствовал, что хорошо иду. Бежал, обошел первого, второго, третьего, а все кричат: «Отдай». Ну, и решил бить. Устал, пока бежал (улыбается).

    Это не тренировки – случайно получилось. Редко такое случается.

    – Ты показал пальцем после гола, якобы с чем‑то не согласен. Кому?

    – Это ребята кричали «дай пас», а я им: нет‑нет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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