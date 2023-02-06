«Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился». Канчельскис – о Хвиче

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Мне очень радостно за Хвичу. Приятно, что он так здорово зарекомендовал себя в Италии. Но сезон на сезон не приходится.

Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился. Самое главное – стабильность! Это признак мастерства.

Знаю, что Кварацхелией всерьeз интересовались некоторые хорошие клубы Англии. Посмотрим, что будет дальше.

Второй год Хвичи в «Наполи» будет показательным», – сказал Канчельскис.

Летом «Наполи» купил грузинского вингера за 10 миллионов евро.

В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 12 ассистов в 22 матчах.

Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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