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    «Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился». Канчельскис – о Хвиче

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

    «Мне очень радостно за Хвичу. Приятно, что он так здорово зарекомендовал себя в Италии. Но сезон на сезон не приходится.

    Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился. Самое главное – стабильность! Это признак мастерства.

    Знаю, что Кварацхелией всерьeз интересовались некоторые хорошие клубы Англии. Посмотрим, что будет дальше.

    Второй год Хвичи в «Наполи» будет показательным», – сказал Канчельскис.

    • Летом «Наполи» купил грузинского вингера за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 12 ассистов в 22 матчах.
    • Ранее Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «Чемпионат»

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